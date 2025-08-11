پخش زنده
معاون توسعه و بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی احداث هشت مخزن جدید با ظرفیت مجموع ۱۶۰ هزار مترمکعب در قالب طرح رینگ شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، داود مخلصی از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی احداث هشت مخزن جدید با ظرفیت مجموع ۱۶۰ هزار مترمکعب در قالب طرح رینگ شهری خبر داد و گفت: این پروژهها با هدف افزایش پایداری و کیفیت تأمین آب تا پایان سال به بهرهبرداری میرسند.
همچنین مخلصی با اشاره به وابستگی ۱۰ شهرستان استان یزد به آب انتقالی، تأکید کرد که اجرای رینگ شهری علاوه بر یکسانسازی کیفیت آب شرب، موجب کاهش افت فشار و رفع مشکلات مناطق شرقی یزد خواهد شد.
وی از اتمام خط رفت و برگشت مخازن اکرمیه به دربید تا مهرماه خبر داد که مشکل افت فشار در مناطقی، چون دوربین، حسنآباد، شهرک ملاصدرا و شهرکهای نهضت ملی را برطرف میکند.
معاون توسعه و بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد، شرایط اقلیمی استان یزد را بحرانی دانست و افزود: یزد در سال آبی جاری با کاهش ۶۳ درصدی بارندگی نسبت به سال قبل و ۴۴ درصدی نسبت به میانگین ۵۷ ساله مواجه بوده است.
مخلصی همچنین گفت: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و تاکنون نیمی از ۱۷۰ کیلومتر خطوط آبرسانی پیشبینیشده اجرا شده است. برای تکمیل حدود ۹۰ کیلومتر باقیمانده، ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.