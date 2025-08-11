به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کاراته کشورمان در دوازدهمین دوره بازی‌های جهانی در چنگدو چین که ۱۷ و ۱۸ مرداد برگزار شد، حضور داشت.

در این مسابقات؛ سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم به مدال طلا و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم نیز به عنوان چهارمی این مسابقات رسیدند.

سیدشهرام هروی و پگاه زنگنه هدایت تیم ملی کشورمان را بر عهده داشتند.

این تیم ساعت ۴ بامداد فردا سه شنبه ۲۱ مرداد وارد تهران می‌شود.



