مدیر شعب بانک کشاورزی فارس گفت: تا کنون ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس قایدی زاده افزود: این میزان معادل ۶۰ درصد از کل تعهد ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی امسال است.

او افزود: تاکنون مطالبات مربوط به ۳۲ هزار و ۴۰نفر از کشاورزان به حساب آنان واریز شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی فارس گفت: امسال برداشت گندم از اواخر فروردین آغاز شده و با توجه به پیگیری صورت گرفته به نظر می‌رسد تا ۱۰روز آینده و نیمه اول شهریور، باقی مانده مطالبات پرداخت شود.