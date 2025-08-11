به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، پس از وقوع حادثه تلخ سرقت از منزل یک شهروند سالخورده در بخش ماهان توسط دونفر سارق، با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی ماموران انتظامی این بخش، سارقانی که طلاهای مالباخته را سرقت کرده بودند، شناسایی، دستگیر و به چرخه عدالت سپرده شدند.

در اقدامی ارزشمند، طلاهای کشف شده که در هنگام سرقت آسيب نیز دیده بود، با پیگیری پلیس شهرستان کرمان ترمیم، نوسازی و توسط فرمانده انتظامی استان، در دیدار حضوری با این مادربزرگ، به وی بازگردانده شد.

دیدن چهره پر از امید و قدردانی این مادر، گواه تلاش‌های بی‌وقفه پلیس در تامین امنیت و آرامش جامعه است.