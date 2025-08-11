نیکروز گفت: بیش از صد گروه واکنش سریع ویژه امداد و نجات در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری در جلسه کارگروه خدمات و امداد نجات پدافند غیر عامل گفت: اعضای تیم‌های واکنش سریع دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

علیرضا نیکروز با اشاره به ضرورت آمادگی تیم‌های امدادی در شرایط بحرانی افزود: در جلسه امروز، مقرر شداعضای تیم‌های تیم‌های امداد و نجات به صورت مستمر و با برگزاری دوره‌های آموزشی، آمادگی خود را در این شرایط ارتقا دهند.