مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان خبر داد؛
فعالیت بیش از ۱۰۰ گروه واکنش سریع در کهگیلویه و بویراحمد
نیکروز گفت: بیش از صد گروه واکنش سریع ویژه امداد و نجات در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند.
علیرضا نیکروز با اشاره به ضرورت آمادگی تیمهای امدادی در شرایط بحرانی افزود: در جلسه امروز، مقرر شداعضای تیمهای تیمهای امداد و نجات به صورت مستمر و با برگزاری دورههای آموزشی، آمادگی خود را در این شرایط ارتقا دهند.
نیکروز از همکاری هلال احمر برای آموزشهای ویژه امداد و نجات خبر داد و اضافه کرد: این آموزشها به صورت متمرکز در مرکز استان و هم به صورت ویدئو کنفرانسی در شهرستانها به اعضا ارائه میشود.