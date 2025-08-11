به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح در قالب الگوی کشت محصولات سبزی و صیفی و با بهره‌گیری از سیستم آبیاری نوین تیپ اجرا شده است.

عسکر قنبری افزود: شهرستان کوهرنگ به دلیل برخورداری از آب‌وهوای مناسب و خاک حاصلخیز، از مناطق مستعد کشت کدو آجیلی و سایر محصولات سبزی و صیفی است.

شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۸ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.