کدو آجیلی در ۳۷ هکتار از اراضی روستای چشمه خونی کوهرنگ کشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح در قالب الگوی کشت محصولات سبزی و صیفی و با بهرهگیری از سیستم آبیاری نوین تیپ اجرا شده است.
عسکر قنبری افزود: شهرستان کوهرنگ به دلیل برخورداری از آبوهوای مناسب و خاک حاصلخیز، از مناطق مستعد کشت کدو آجیلی و سایر محصولات سبزی و صیفی است.
شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۸ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.