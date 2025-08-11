مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد از اجرای هزار و ۲۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان خبر داد.

آغاز مطالعه اجرای فیبر نوری در مسیر یاسوج به اصفهان و گچساران

وی افزود: در مسیر یاسوج به شیراز، تعهدات سال گذشته تکمیل شده و مطالعات مسیر‌های یاسوج به اصفهان و گچساران آغاز شده‌است.

مدیرکل ارتباطات و اطلاعات فناوری استان با اشاره به مشکلات پایداری و کیفیت اینترنت در استان، گفت: برای ایجاد یک شبکه پایدار، وجود حداقل دو مرکز ارتباطی فعال ضروری است تا در صورت اختلال، خدمات به‌سرعت بازیابی شود.

ملک حسینی ادامه داد: پروژه‌های «FTTH» فیبر نوری برای کسب‌وکار‌ها و منازل در حال پیشرفت است و یاسوج بیشترین سهم را در این طرح دارد.

وی از پیشرفت ۱۴۰ کیلومتر از ۲۶۴ کیلومتر حفاری مورد نیاز برای پروژه «FTTH» در یاسوج خبر داد و خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با شتاب بیشتری دنبال می‌شود تا مشکلات اینترنتی استان کاهش پیدا کند.