به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در دیدار با فرماندار و شهردار مهاباد گفت: در یک سال گذشته ۲۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری مهاباد تخصیص یافته است.

پیمان آرامون افزود: همچنین در سالهای گذشته بیش از یکهزار و ۲۳۶ تن قیر رایگان برای محلات هدف بازآفرینی شهری و بیش از ۸۵۰ تن قیر رایگان برای سایتهای مساکن مهر شهرستان مهاباد تخصیص یافته است.

آرامون اظهارکرد: همچنین برای تأمین قیر مورد نیاز توسعه سایتهای مساکن مهر نیز در شرایط کنونی در صورت ارائه نقشه معابر مورد نیاز، قیر رایگان مورد نیاز برای بهسازی سایتهای مسکن مهر مهاباد تخصیص می‌یابد.

وی گفت: این اقدام با هدف آسفالت و بهسازی معابر محلات هدف در شهر مهاباد صورت گرفته و به شهرداری امکان داده تا زیرساختهای شهری را با کیفیت مطلوب‌تر و سرعت بیشتر ترمیم کند.

آرامون گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در تأمین منابع لازم برای این تخصیص با شهرداری‌ها همکاری می‌کند و این اقدام می‌تواند محرک قابل توجهی برای رشد و توسعه پایدار شهری باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تخصیص قیر رایگان در راستای تحقق سند ملی راهبردی احیا و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و محلات هدف مصوب شهر مهاباد در اختیار شهرداری قرار گرفته است.