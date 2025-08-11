به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محسن ارزنلو، در حاشیه تور خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، از رشد چشمگیر دانشگاه در حوزه‌های پژوهش و فناوری خبر داد و با اشاره به جایگاه دانشگاه در میان مراکز پژوهشی کشور، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه تحقیقات در میان ۲۵ دانشگاه تیپ دو کشور، رتبه چهارم را کسب کرده است و در مجموع تمامی دانشگاه‌ها، به رتبه ۱۷ دست یافته‌ایم که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در حوزه تحقیقات است.

ارزنلو به آمار طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مصوب اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳، ۳۶۰ طرح تحقیقاتی و ۳۵۰ پایان‌نامه در رشته‌های مختلف به تصویب رسیده است. همچنین، ۴۴۵ مقاله از سوی پژوهشگران دانشگاه در ژورنال‌های معتبر داخلی و عمدتا بین‌المللی به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه، بیان کرد: هم‌اکنون ۹ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه فعال است که دو مرکز از آنها دارای موافقت فنی هستند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه پرداخت و گفت: ۶۱ واحد فناور در حوزه فناوری فعال هستند و ۸ شرکت دانش‌بنیان نیز از دل این فعالیت‌ها شکل گرفته‌اند. تا کنون ۸۱ ثبت اختراع انجام شده و ۳۴ محصول اولیه نیز به تولید رسیده است.

ارزنلو با تأکید بر حمایت بی‌دریغ از ایده‌های نو، اظهار کرد: در حوزه فناوری هیچ محدودیتی نداریم و از هر طرح فناورانه‌ای که مایل به حمایت باشد، پشتیبانی می‌کنیم.

وی در پایان به افتخارات کسب شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی اشاره کرد و افزود: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال ۱۴۰۲ رتبه یک را در میان دانشگاه‌های تیپ دو کسب کرده است. علاوه بر این، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز موفق به کسب رتبه اول در جشنواره رازی شده که نشان از پویایی و ظرفیت بالای پژوهشی دانشجویان و اساتید ما دارد.