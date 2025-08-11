پخش زنده
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: طی سال گذشته در مجموع ۴۴۵ مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عمدتا در ژورنالهای بین المللی به چاپ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محسن ارزنلو، در حاشیه تور خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، از رشد چشمگیر دانشگاه در حوزههای پژوهش و فناوری خبر داد و با اشاره به جایگاه دانشگاه در میان مراکز پژوهشی کشور، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه تحقیقات در میان ۲۵ دانشگاه تیپ دو کشور، رتبه چهارم را کسب کرده است و در مجموع تمامی دانشگاهها، به رتبه ۱۷ دست یافتهایم که نشاندهنده رشد قابل توجه در حوزه تحقیقات است.
ارزنلو به آمار طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای مصوب اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳، ۳۶۰ طرح تحقیقاتی و ۳۵۰ پایاننامه در رشتههای مختلف به تصویب رسیده است. همچنین، ۴۴۵ مقاله از سوی پژوهشگران دانشگاه در ژورنالهای معتبر داخلی و عمدتا بینالمللی به چاپ رسیده است.
وی با اشاره به زیرساختهای پژوهشی دانشگاه، بیان کرد: هماکنون ۹ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه فعال است که دو مرکز از آنها دارای موافقت فنی هستند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به فعالیتهای فناورانه و نوآورانه پرداخت و گفت: ۶۱ واحد فناور در حوزه فناوری فعال هستند و ۸ شرکت دانشبنیان نیز از دل این فعالیتها شکل گرفتهاند. تا کنون ۸۱ ثبت اختراع انجام شده و ۳۴ محصول اولیه نیز به تولید رسیده است.
ارزنلو با تأکید بر حمایت بیدریغ از ایدههای نو، اظهار کرد: در حوزه فناوری هیچ محدودیتی نداریم و از هر طرح فناورانهای که مایل به حمایت باشد، پشتیبانی میکنیم.
وی در پایان به افتخارات کسب شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی اشاره کرد و افزود: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال ۱۴۰۲ رتبه یک را در میان دانشگاههای تیپ دو کسب کرده است. علاوه بر این، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز موفق به کسب رتبه اول در جشنواره رازی شده که نشان از پویایی و ظرفیت بالای پژوهشی دانشجویان و اساتید ما دارد.