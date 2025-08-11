پخش زنده
در نخستین نشست شورای هماهنگی جدید شبکه تشکلهای زیستمحیطی آذربایجان غربی مهمترین مسائل و مشکلات محیطزیستی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اولین نشست شورای هماهنگی جدید شبکه تشکلهای محیط زیستی استان آذربایجان غربی، با حضور حجت جباری، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، و اعضای جدید شورای هماهنگی شبکه تشکلهای استان برگزار شد.
این نشست بهمنظور بررسی مسائل و مشکلات محیطزیستی استان، بهویژه وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای احیای آن تشکیل شد.
حجت جباری گفت: اهمیت مشارکت مردمی و نقش تشکلها در مدیریت و حفاظت از محیط زیست بسیار بالاست. احیای دریاچه ارومیه و مقابله با بحرانهای زیستمحیطی نیازمند هماهنگی همهجانبه بین دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت علمی و فنی متخصصان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: تشکلهای محیط زیستی میتوانند نقش مؤثری در تبیین دغدغههای مردمی، ارتقای آگاهی عمومی و مطالبهگری مسئولانه در حوزه محیط زیست داشته باشند.
در ادامه نشست، اعضای جدید شورای هماهنگی شبکه تشکلها به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود در حوزههایی مختلف محیط زیستی پرداختند.
همچنین پیشنهادهایی برای تقویت تعامل میان نهادهای دولتی و تشکلهای مردمنهاد مطرح شد.
در پایان مقرر شد جلسات این شورا بهصورت منظم برگزار و با ایجاد کارگروههای تخصصی، مسیر همکاری مؤثرتر میان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شبکه تشکلها هموار شود.