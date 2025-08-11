وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر یک روزه به استان فارس گفت: هدف دولت تلاش برای افزایش جذب گردشگران خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آقای صالحی امیری در سفر به فارس ابتدا از مجموعه جهانی پاسارگاد بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌هایی که در حوزه این میراث ماندگار در دست اجراست قرار گرفت.

وی اعلام کرد: پارسال هفت میلیون و ۳۹۹ هزار نفر گردشگر خارجی به کشورمان داشتیم و یکی از قطب‌های گردشگری که مورد بازدید این بازدید کنندگان قرار گرفت استان فارس بود.

وزیر میراث فرهنگی بیان داشت: هدف گزاری ما برای جذب حدود ۱۰ میلیون نفر گردشگر خارجی است.

صالحی امیری بیان داشت: بعد از جنگ دوازده روزه تحمیلی ورود گردشگران خارجی رکود داشته، اما دو راهبرد را برای جبران این موضوع دنبال می‌کنیم، یکی راهبرد تقویت گردشگری داخلی است به لحاظ اشتغال و نشاط اجتماعی و راهبرد دوم دوم تمرکز بر ورود گردشگران خا رجی از عراق تا عربستان و آسیای میانه تا قفقاز است.