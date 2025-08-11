قیمت نفت در آستانه دیدار سران آمریکا و روسیه درباره صلح مسکو و کی‌یف با کاهش روبه‌رو شد.

قیمت نفت طی معامله‌های روز دوشنبه (۲۰ مرداد) در آستانه دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، درباره صلح مسکو - کی‌یف و در پی آن ظهور نشانه‌هایی از امیدواری سرمایه‌گذاران به پایان تحریم‌های نفتی و بازگشت عرضه روسیه به بازار‌های جهانی با کاهش روبه‌رو شد و افت بیش از ۴ درصدی هفته گذشته را تداوم بخشید.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه به‌وقت گرینویچ با ۳۳ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش، به ۶۶ دلار و ۲۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نیز با ۳۹ سنت کاهش، ۶۳ دلار و ۴۹ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

این کاهش پس از آن رخ داد که ترامپ اعلام کرد ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) برای پایان تنش‌های مسکو و کی‌یف با پوتین در آلاسکا مذاکره می‌کند.

این دیدار می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تحریم‌هایی باشد که عرضه نفت روسیه به بازار‌های جهانی را محدود کرده‌اند.

در مقابل، تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت شکست مذاکرات و ادامه درگیری، بازار ممکن است به‌سرعت به سمت افزایش تغییر مسیر دهد و قیمت‌ها افزایش یابد.

ترامپ همچنین مهلتی برای مسکو تعیین کرده است تا با صلح موافقت کند، در غیر این صورت خریداران نفت روسیه با تحریم‌های ثانویه روبه‌رو خواهند شد. هم‌زمان واشینگتن فشار بر هند برای کاهش خرید نفت روسیه را افزایش داده است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد پالایشگاه‌های هندی تاکنون ۵ میلیون بشکه نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا را برای بارگیری در ماه اوت خریده‌اند و احتمال خرید ۵ میلیون بشکه دیگر هم وجود دارد، ۵ میلیون بشکه هم برای بارگیری در ماه سپتامبر پیش‌بینی شده است.

در همین حال دور تازه تعرفه‌های آمریکا بر واردات از ده‌ها کشور که از روز پنجشنبه (۱۶ مرداد) اجرا شده‌اند، انتظار می‌رود با ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش تورم، بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارند.

در پایان هفته گذشته، قیمت نفت خام برنت ۴.۴ درصد و نفت خام آمریکا ۵.۱ درصد کاهش یافت.

تحلیلگران معتقدند جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار به چند رویداد از جمله دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، سخنرانی‌های مقام‌های بانک مرکزی ایالات متحده و انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا بستگی دارد.

از سوی دیگر، داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد قیمت‌های تولیدکننده در ماه ژوئیه بیش از حد انتظار کاهش یافته، در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده ثابت مانده‌اند؛ موضوعی که بیانگر ضعف تقاضای داخلی و تداوم تردید‌های تجاری در این کشور است.