سخنگوی وزارت خارجه درباره معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: گفتگوها با در نظر گرفتن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

گفتگو با معاون آژانس با توجه به تجاوز به ایران و مصوبه مجلس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری این وزارتخانه درباره سفر امروز معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران تاکید کرد: گفتگوها با در نظر گرفتن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

آقای بقایی با بیان اینکه این مقام آژانس با آقای عراقچی وزیر امور خارجه دیدار می کند افزود: از الان نمی‌توان گفت نتیجه گفت‌وگوها چه خواهد بود‏. ما برای اینکه آژانس حمله به تاسیسات هسته ای ایران را محکوم نکرد از آژانس گله مند هستیم.

نهایی شدن تفاهم نامه امنیتی ایران و عراق از اهداف سفر لاریجانی

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق گفت نهایی شدن تفاهم‌نامه امنیتی با عراق از اهداف مهم این سفر است و آقای لاریجانی در چارچوب تقویت همکاری‌های منطقه‌ای سفری هم به لبنان دارد.

موافقتنامه صلح می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد

سخنگوی‌ وزارت امور خارجه درباره توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم گفت معتقدیم موافقتنامه صلح می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد و (در آینده نزدیک) رایزنی‌های سطح بالا بین مقامات ایران و ارمنستان انجام می‌شود و نگرانی‌های خود را با آنها به اشتراک می گذاریم.

