سخنگوی وزارت خارجه درباره معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: گفتگوها با در نظر گرفتن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری این وزارتخانه درباره سفر امروز معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران تاکید کرد: گفتگوها با در نظر گرفتن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
آقای بقایی با بیان اینکه این مقام آژانس با آقای عراقچی وزیر امور خارجه دیدار می کند افزود: از الان نمیتوان گفت نتیجه گفتوگوها چه خواهد بود. ما برای اینکه آژانس حمله به تاسیسات هسته ای ایران را محکوم نکرد از آژانس گله مند هستیم.
نهایی شدن تفاهم نامه امنیتی ایران و عراق از اهداف سفر لاریجانی
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق گفت نهایی شدن تفاهمنامه امنیتی با عراق از اهداف مهم این سفر است و آقای لاریجانی در چارچوب تقویت همکاریهای منطقهای سفری هم به لبنان دارد.
موافقتنامه صلح میتواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم گفت معتقدیم موافقتنامه صلح میتواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد و (در آینده نزدیک) رایزنیهای سطح بالا بین مقامات ایران و ارمنستان انجام میشود و نگرانیهای خود را با آنها به اشتراک می گذاریم.
