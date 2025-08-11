فدراسیون پزشکی ورزشی کار معاینات ورزشکاران اعزامی به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض و بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین را با ارزیابی‌های آزمایشگاهی آغاز کرد.

آغاز معاینات ورزشکاران اعزامی به بازی‌های اسلامی و آسیایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه جمالی، رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته و انجام هماهنگی با فدراسیون‌های ورزشی مختلف معاینات ملی پوشان رشته‌های مختلف ورزشی پیگیری می‌شود.

وی افزود: در روز‌های گذشته با اعزام یک تیم آزمایشگاهی، ملی پوشان فدراسیون ورزش‌های آبی و بوکس تحت ارزیابی‌های آزمایشگاهی قرار گرفتند. همچنین صبح امروز در اردوی تیم ملی تنیس روی میز ملی پوشان این فدراسیون نیز ارزیابی شدند.