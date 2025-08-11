استاندار خواستار پایبندی رسانه‌ها به حق و عدالت و پرهیز از اخبار منفی شد و تاکید کرد که توسعه استان در گرو همدلی و توجه به ظرفیت‌های گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در دیدار با خبرنگاران صدا و سیمای قزوین، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات آنان، صدا و سیما را در ایجاد انسجام اجتماعی و همدلی در استان، به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، همراه دولت و در کنار مردم دانست و گفت: صدا و سیما در این دوران به بالاترین درجه مرجعیت رسانه‌ای دست یافت.

استاندار در ادامه به اولویت‌های استان اشاره کرد و گفت: سه تا چهار مطلبی که جز اولویت‌های ما هست و داریم پیگیری می‌کنیم که یکی از آنها بحث صنعت است بالاخره آن چیزی که الان استان قزوین بسیار از بیرون به آن نگاه می‌شود، صنعتی بودنش است.

وی همچنین از خبرنگاران خواست تا بر روی قزوین بیشتر کار کنند و ظرفیت‌های گردشگری آن را که متاسفانه خوب کار نشده، برجسته کنند.

استاندار با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با اخبار جعلی به آبروی صنعت و گردشگری استان لطمه می‌زنند، بیان کرد: اینها دنبال توسعه استان نیستند، یعنی دنبال منافع خود هستند.

نوذری افزود: توسعه استان در گرو همدلی و وفاق است و رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس صحیح اخبار و پرهیز از حاشیه‌سازی، در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند.

وی تاکید کرد: خبرنگار باید در کنار حق و عدالت باشد و آنچه را که واقعیت دارد، بنویسد.