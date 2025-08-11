پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان گیلان از کشفوضبط یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات و دستگیری ۳ نفر در نتیجه اخذ خبر از منابع محلی در یکی از روستاهای شهرستان رودبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا امیدیراد گفت: طبق اطلاعات ارائه شده از مسئول پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی خورگام، پس از دریافت خبر واصله از منابع محلی به فرماندهی انتظامی خورگام و هماهنگی با مقام قضایی شهرستان رودبار، طی عملیاتی یک دستگاه فلزیاب کشفوضبط شد که برابر با شیوهنامه امحاء ابلاغی از سوی مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع ، برای امحای به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان گیلان افزود: در این زمینه سه نفر دستگیر شدند که اهل و بومی شهرستان رودبار هستند.
امیدیراد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در حوزه میراثفرهنگی، موضوع را به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان گزارش دهند.