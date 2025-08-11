به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انتخابی کاتای تیمی امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و از بین چهار تیم حاضر در این رقابت ها، تیم کاتای آذربایجان شرقی جواز حضور در پیکار‌های قهرمانی آسیا را کسب کرد.

این تیم با ترکیب امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی مسابقه داد.

مسابقات کاراته قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا اواسط شهریور به میزبانی چین برگزار می‌شود.