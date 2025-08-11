پخش زنده
امروز: -
بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مانور ضربتی با هدف پایش مصارف برق واحدهای تجاری، برخورد با انشعابات غیرمجاز و بررسی وضعیت روشنایی معابر و نمای ساختمان ها در مناطق جنوبشرق شهر تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، همگام با اقدامات گسترده این شرکت در جهت کاهش بار شبکه و توزیع عادلانه انرژی، نیروهای عملیاتی مناطق برق مستقر در محدوده جنوب شرق شهر تهران طی مانوری ضربتی دوشنبه؛ ۲۰ مردادماه برگزار خواهد شد ضمن بررسی وضعیت روشنایی معابر و نورپردازی نمای ساختمان ها، اقدام به پایش مصرف برق واحدهای تجاری پایتخت و بوستانها و تابلوهای تبلیغاتی در این محدوده و همچنین شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق خواهند کرد.