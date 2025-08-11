به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش چاهک شهرستان خاتم، با اشاره به عملکرد مطلوب این محصول گفت: متوسط عملکرد ذرت علوفه‌ای در اراضی منطقه ۶۰ تن در هر هکتار و عملکرد ذرت دانه‌ای ۶ تن در هکتار برآورد شده است.

احمدزاده همچنین از توسعه روش‌های نوین آبیاری در منطقه خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقای بهره‌وری و مدیریت منابع آب، ۲۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت ذرت به روش آبیاری تحت فشار (تیپ) تجهیز شده‌اند که نقش مهمی در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید دارد.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی چاهک در ادامه به ارقام کشت‌شده اشاره کرد و گفت: ارقام مورد استفاده شامل سینگل کراس ۷۰۴ (دیررس)، سینگل کراس ۶۶۶ (متوسط‌رس) و سینگل کراس ۵۰۴ (زودرس) هستند که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیاز بازار انتخاب شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم ذرت در تأمین علوفه و خوراک دام، توجه به کشت و تولید مناسب ذرت علوفه‌ای می‌تواند به توسعه پایدار صنعت دامپروری کمک کند.