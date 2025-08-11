کشت ذرت در بخش چاهک با روشها نوین آبیاری
۱۵۰۰ هکتار از مجموع ۷۰۰۰ هکتار اراضی زراعی بخش چاهک شهرستان خاتم به کشت ذرت اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش چاهک شهرستان خاتم، با اشاره به عملکرد مطلوب این محصول گفت: متوسط عملکرد ذرت علوفهای در اراضی منطقه ۶۰ تن در هر هکتار و عملکرد ذرت دانهای ۶ تن در هکتار برآورد شده است.
احمدزاده همچنین از توسعه روشهای نوین آبیاری در منطقه خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقای بهرهوری و مدیریت منابع آب، ۲۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت ذرت به روش آبیاری تحت فشار (تیپ) تجهیز شدهاند که نقش مهمی در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید دارد.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی چاهک در ادامه به ارقام کشتشده اشاره کرد و گفت: ارقام مورد استفاده شامل سینگل کراس ۷۰۴ (دیررس)، سینگل کراس ۶۶۶ (متوسطرس) و سینگل کراس ۵۰۴ (زودرس) هستند که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیاز بازار انتخاب شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم ذرت در تأمین علوفه و خوراک دام، توجه به کشت و تولید مناسب ذرت علوفهای میتواند به توسعه پایدار صنعت دامپروری کمک کند.