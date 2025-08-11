سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: طرح فیبر نوری متوقف نشده و با رفع موانع اداری به ویژه تسهیل فرآیند‌های شهرداری، روند اجرای این پروژه مهم سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزارری صدا وسیما، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: طرح فیبر نوری متوقف نشده و با رفع موانع، از جمله تسهیل فرآیند‌های شهرداری، سرعت اجرای آن افزایش خواهد یافت.

حساب رگولاتک که متعلق به روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص کندی اجرای پروژه فیبر نوری گفت: توسعه شبکه فیبر نوری در کشور متوقف نشده و همچنان در حال اجراست.

وی افزود: برخی موانع و چالش‌ها موجب شده سرعت اجرای پروژه در برخی شهر‌ها کمتر از میزان مورد انتظار باشد. یکی از چالش‌های اصلی، فرآیند اخذ مجوز حفاری از شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.

این حساب همچنین اعلام کرد: با اقداماتی که در حال حاضر توسط رگولاتوری در حال انجام است، امیدواریم روند توسعه با سرعت بیشتری ادامه یابد و امکان بهره‌مندی شهروندان از این فناوری فراهم شود.