توسعه پایدار و عدالت محلی با مشارکت شوراها امکانپذیر است
موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها با عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
رئیس شورای عالی استانها در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه شوراهای اسلامی در نظام مدیریت محلی، اظهار داشت: شوراهای شهر و روستا به عنوان نمایندگان منتخب مردم، نزدیکترین نهاد به جامعه محلی بوده و نقش حیاتی در شناسایی دقیق نیازها، اولویتبندی پروژهها و نظارت بر اجرای طرحهای توسعهای ایفا میکنند. توسعه پایدار و عدالت محلی با مشارکت فعال و اثرگذار شوراها امکانپذیر است.
حاجیبگلو با تأکید بر تقویت ظرفیتهای شوراها، افزود: باید زمینههای لازم برای حضور فعالتر شوراها در فرآیندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری فراهم شود تا پروژههای زیربنایی و خدماتی در مناطق محروم با سرعت و کیفیت بهتر اجرا شود.
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، نیز ضمن قدردانی از نقش برجسته شوراهای اسلامی در تحقق اهداف توسعهای گفت: دولت مصمم است با بهرهگیری از ظرفیتهای شوراها و همکاری بخش خصوصی و نهادهای مردمی، برنامههای توسعهای را بهصورت هدفمند و اثرگذار در مناطق روستایی و شهری محروم اجرا کند که در این میان نقش شوراها در هماهنگی و پیگیری اجرای پروژهها بسیار کلیدی است.