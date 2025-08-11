امیر مشهدیعباس مدیر تالار هنر شد
با حکم سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی، امیر مشهدیعباس، هنرمند شناختهشده تئاتر به مدیریت تالار هنر منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، طی حکمی از سوی رضا مردانی، سرپرست این اداره کل، امیر مشهدیعباس به عنوان مدیر تالار هنر منصوب شد.
تالار هنر به عنوان کانون تخصصی هنرهای نمایشی کودک و نوجوان، جایگاه مهمی در ارتقای فرهنگ و هنر کشور دارد.
در متن حکم انتصاب، بر بهرهگیری از تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند مشهدیعباس در مدیریت و توسعه فعالیتهای هنری تأکید شده است.
امیر مشهدیعباس متولد ۱۰ مهر ۱۳۵۹، بازیگر، کارگردان، نویسنده، داور، مدرس و نمایشنامهنویس تئاتر و سینما است. او سابقه دبیری سه دوره جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، عضویت در هیأت انتخاب جشنواره عروسکی تهران–مبارک و مدیریت کل سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد.
مشهدیعباس با چشم اندازی برای مدیریت تالار هنر، تلاش برای پویایی بیشتر در اجراها، تمرکز بر تئاتر ایرانی، توسعه حرفهای تئاتر کودک و نوجوان، و راهاندازی دورههای آموزش مهارتهای کاربردی برای فعالان این حوزه را از مهمترین برنامههای پیشرو دارد.
امید است که این مسیر با حمایت هنرمندان و نهادهای فرهنگی، به شکوفایی بیشتر هنرهای نمایشی و ارتقای جایگاه تالار هنر در تهران منجر شود.