به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از شناسایی و جمع‌آوری چندین دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در یکی از مناطق شهری یزد خبر داد و گفت: در جریان بازرسی‌های دوره‌ای و با همکاری مراجع قانونی، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز که در پشت‌بام یکی از منازل مسکونی نصب شده بود، شناسایی و توقیف شد. این دستگاه‌ها در مجموع بار مصرفی معادل ۶۹ آمپر را به شبکه برق تحمیل می‌کردند.

مجتبی حجتی‌مقدم با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز، علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه، خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های برق وارد می‌کند، افزود: «مصرف بی‌رویه برق توسط این تجهیزات، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه ایجاد کرده و می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات و حتی خاموشی‌های ناخواسته شود.»

وی با تأکید بر عزم جدی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز بیان کرد: براساس قوانین و مقررات، استفاده غیرمجاز از برق برای چنین فعالیت‌هایی تخلف محسوب شده و ضمن جمع‌آوری تجهیزات، متخلفان به مراجع قضایی معرفی و ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ یا ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در این زمینه، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌ها دارد.