اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تداوم استقرار توده هوای گرم در استان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی از روز چهارشنبه لغایت اواخر روز پنج شنبه با استقرار توده هوای گرم احتمال وقوع دماهای بالا و بصورت نقطهای دمای ۴۹ درجه در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال گرمازدگی، افزایش مصرف حاملهای انرژی، آتش سوزی در مراتع و مزارع و خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری وجود دارد و توصیه میشود اقدامات لازم در جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی از جمله صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب انجام شود.