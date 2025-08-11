به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، کمالی دهقان با حضور در صدا و سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: شهید محسن کمالی هر ساله در اردوی راهیان نور که یک سفر و اردوی فرهنگی بود شرکت می‌کرد و همین امر در تقویت باور‌های دینی و ایمانی او موثر بود.

پدر شهید مدافع حرم محسن کمالی در جریان حضور در برنامه امروز البرز دفاع از ولایت و امامت را یکی از مهمترین شاخصه شهدای مدافع حرم خواند و گفت: شهید محسن کمالی تربیت شده مسجدجامع رجایی شهر کرج بود.

وی با بیان این که فرزندش در جریان دفاع از حرم و مبارزه با نیرو‌های داعش در حلب مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد به کارشناس برنامه امروز البرز اظهار کرد: دو ترکش به پسرم در جریان جنگ اصابت کرد که به بیمارستان منتقل شد؛ به خاطر دارم بچه‌های مسجد جامع رجایی شهر کرج دست به دعا و توسل برای سلامتی و بهبود او برداشتند.

وی با اشاره به این که شهید محسن کمالی دهقان در سومین اعزام و در جریان عملیات به فیض شهادت نائل آمد بیان کرد: سال ۹۴ بود که خانوادگی در سفر راهیان نور بودیم خبر مجروحیت را به ما دادند پس از بازگشت به خانه ۲۷ فروردین بود که خبر شهادت را به خانواده دادند.

پدر شهید کمالی دهقان با ذکر خاطره حضور شهید حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار شهید کمالی دهقان عنوان کرد: مزار شهید کمالی دهقان در بهشت سکینه است؛ وقتی شهید حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار حاضر شدند و گفتند با توجه به اهمیت مقام‌شهید یادمانی بر سر مزار این شهید عزیز برپا شود.