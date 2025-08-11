پخش زنده
سام استکی نماینده وزن ۸۵ کیلوگرم تیم بوکس امید کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نقره این رقابتها رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز مسابقات بوکس قهرمانی آسیا - تایلند؛ سام استکی نماینده وزن ۸۵ کیلوگرم تیم امید کشورمان در فینال این رقابتها امروز دوشنبه به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در نهایت علی رغم تلاشهای فراوانی که مقابل بوکسور ازبکستان داشت به مدال نقره این رقابتها رسید و نایب قهرمان آسیا شد.
استکی در نخستین مبارزه نماینده سریلانکا را ناک اوت کرده بود. در نیمه نهایی نیز نماینده هند را شکست داد و به فینال این مسابقات راه یافت.
علیرضا استکی سرمربی، شهرام فاتح زاهد و محمدرضا نوشمهر مربیان اعزامی تیم امید هستند.