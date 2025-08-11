نذر کربلا، تازهترین سروده محمود اکرامی
محمود اکرامی شاعر کشورمان، در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما، تازهترین سروده خود را با عنوان نذر کربلا درباره اربعین و حال و هوای این روزهای کربلا، منتشر کرد.
دیدم در اربعین شهیدان کربلا
دلهای عالمی شده مهمان کربلا
چشمم به روی پرچم سرخی دوید وریخت
روی هزار پنجره باران کربلا
تا شب قدم زدیم من و دلشکستگی
با هم در ازدحام خیابان کربلا
شهری شکسته دیدم و جمعی شکستهتر
لب تشنه مثل آب و بیابان کربلا
تا آمدم سوال کنم علقمه کجاست
خم شد دوباره پشت درختان کربلا
دیدم هنوز پیر وجوان نذر میکنند-
گریه، به یاد شام غریبان کربلا