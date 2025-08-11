نذر کربلا، تازه‌ترین سروده محمود اکرامی

محمود اکرامی شاعر کشورمان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، تازه‌ترین سروده خود را با عنوان نذر کربلا درباره اربعین و حال و هوای این روز‌های کربلا، منتشر کرد.