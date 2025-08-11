به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری صومعه اظهار کرد: سطح قابل برداشت کلزا آبی در استان، سه هزار و ۳۷۳ هکتار است که در فصل جاری آبی از ۲ هزار و ۵۵۰ هکتار آن شامل ۷۵.۶ درصد کل اراضی کلزا برداشت شده است.

وی اعلام کرد: مجموع خرید تضمینی کلزا در استان ۲ هزار و ۱۵۰ تن است و همه محصول تولیدی توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده و در سامانه نیز به ثبت رسیده است.

نادری خاطرنشان کرد: میزان خرید تضمینی کلزا در مدت مشابه سال گذشته سه هزار و ۹۰۰ تن بود که نشان دهنده کاهش یک هزار و ۷۵۰ تنی تولید کلزا در سال جاری است.

وی افزود: بر اساس آخرین واریزی‌های خرید تضمینی کلزا، تا امروز مبلغ ۲۹۰ میلیارد ریال به کلزاکاران استان پرداخت شده و ۵۹۰ میلیارد ریال نیز هنوز باقی مانده است.

وی به وضعیت برداشت گندم استان نیز اشاره کرد و گفت: از مجموع ۵۸ هزار و ۸۶۶ هکتار زمین آبی و ۳۵۰ هزار و ۱۹۹ زمین دیم قابل برداشت گندم استان، محصول ۵۲ هزار و ۵۲۱ هکتار زمین آبی (۸۸ درصد) و ۳۲۹ هزار و ۱۸۷ هکتار زمین دیم (۹۴ درصد) برداشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از خرید تضمینی ۲۳۶ هزار و ۱۶۴ تن گندم استان تا امروز خبر داد و اظهار کرد: ۱۸۷ هزار و ۱۴۷ تن توسط شرکت غله و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده و ۲۲۴ هزار و ۶۴۷ تن در سامانه به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۳۴۰ هزار و ۵۶۷ تن گندم خریداری شده بود. تا امروز ۱۳۷ میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده و ۴۶ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال از مطالبات هنوز باقی مانده است.