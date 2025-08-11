به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دوشنبه ۲۰ مرداد ماه گروهی از موکب داران عراقی به موکب حضرت معصومه (س) رفته و بیانه ایی را جهت تقدیر از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روز قرائت کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم «واعدو لهم ما استطعتم من قوه» صدق الله العلی العظیم

از برادران عزیز بابت دعوت به موکب حضرت فاطمه معصومه (س) تشکر می‌کنیم و موجب افتخار ماست که در این موکب مبارک حضور یافتیم.

موکب برادران ایرانی خود که به دین پیامبر (ص) و مکتب علی (ع) پایبند و وفادارند.

همانگونه که شما در مسیر زیارت اربعین، موجب امن و امنیت برای مسافران هستید، به ما ثابت کردید که شما موجب امنیت برای تمامی مسلمانان به ویژه شیعیان هستید.

خداوند را شاهد می‌گیریم که شما آبروی امت اسلامی را با موشک باران دشمن صهیونیستی حفظ کردید.

شجاعت شما و توان نظامی قدرتمند شما در پاسخ دادن و انتقام از دشمن با موشک‌هایی که نام خیبر و ذوالفقار را حمل می‌کرد، به جهانیان ثابت کرد که مکتب تشیع علیرغم تبلیغات تروریست ها، فقط مذهب گریه و بکاء و سینه زنی نیست و شما با مبارزات خود ثابت کردید که شیعه هرگز تسلیم دشمن نخواهد شد.

خداوند تمام شهداء و دانشمندان شهید شما را غریق رحمت قرار دهد که جان خود را در راه ساخت تسلیحاتی فدا کردند که مسلمانان را از خطر دشمنان حفظ نماید و همچنین فرماندهان شهید شما را که جان خود را صرف نبرد‌هایی کردند که دشمن را به تسلیم واداشت.

خداوند تمامی شهدای جنگ اخیر را غریق رحمت کند و جزای خیر به آنان عطا فرماید.

خداوند عده و عده شما را افزونی بخشد و شفاعت حسین (ع) را روزی شما فرماید.

رئیس موکب احفادالمصطفی (ص)

سید صالح علی المیرطه