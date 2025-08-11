به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی روحانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: همچنین امسال ۵۰۰ واحد نیز سهم شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر است.

وی گفت: امسال سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

معاون بنیاد مسکن استان افزود: این تسهیلات با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.

به گفته روحانی تاکنون چهار هزارو ۶۰۰ فقره ابلاغ شده و سه هزار و ۵۰۰ متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی افزود: هزار و ۲۰۰ نفر موفق به انعقاد قرارداد شده است که روند اجرای این طرح با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است.

معاون بنیاد مسکن انقلاب خراسان‌شمالی ادامه داد: از ۱۰۰ هزار و ۱۲۱ واحد مسکن ذوستایی تا کنون ۶۵ هزار واحد معادل ۶۵ درصد مقاوم سازی شده است.

روحانی گفت: مسکن مناسب یکی از نیاز‌های اساسی روستاییان است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مهاجرت از روستا به شهر دارد و بنیاد مسکن تلاش دارد با تخصیص تسهیلات کم‌بهره و ارائه خدمات مهندسی، زمینه ساخت خانه‌های مقاوم و استاندارد را فراهم کند.

خراسان شمالی دارای ۷۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است.