به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر محمدتقی آشوبی به مناسبت روز و هفته خبرنگار با حضور در تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، ضمن خداقوت به خبرنگاران صدا و سیما، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص روند ساخت تنها بیمارستان جنرال گیلان در لاکان رشت گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی جنرال رشت با ۹۵ درصد پیشرفت ساخت و صرف یک همت هزینه، به مراحل نهایی نزدیک شده که با تامین بقیه اعتبارات مورد نیاز به زودی آماده خدمات رسانی به مردم استان و هموطنان خواهد شد.

وی با بیان اینکه این بیمارستان جامع برای تکمیل ساخت به یک همت و برای خریداری و نصب تجهیزات هم به یک همت دیگر نیاز دارد، افزود: در این بیمارستان همه حوزه‌های پزشکی و درمانی مانند انواع جراحی‌های عمومی، تخصصی و پلاستیک، زنان، کودکان و حتی روانپزشکی به بیماران خدمات رسانی خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به مشکلات عمده ساخت و تکمیل این بیمارستان جامع به عنوان بزرگترین بیمارستان جنرال استان، گفت: این بیمارستان در حوزه تامین جاده، برق، آب و گاز دچار مشکل بود که با هماهنگی‌ها و مساعدت‌های انجام شده مسئولان استانی و کشوری بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.

دکتر آشوبی همچنین از رسیدن گیلان به سطح شاخص سرانه کشوری، به لحاظ تخت‌های بیمارستانی خبر داد و افزود: با افزایش هزار تخت بیمارستانی به مجموع تخت‌های بیمارستانی استان در سال آینده، این استان شمالی به استاندارد کشوری در این خصوص خواهد رسید.