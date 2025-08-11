به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شعله شاه‌غیبی به همراه جمعی از اعضای هیئت رئیسه و مدیران ستادی دانشگاه، از بیمارستان سیار، پایگاه‌های اورژانس و بهداشتی، و موکب‌های مرز باشماق مریوان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، رئیس دانشگاه و هیئت نظارتی همراه، از بیمارستان سیار ۵۰ تخت‌خوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام، که به‌منظور ارائه خدمات پزشکی فوری در مرز مستقر شده، بازدید کردند.

این بازدید با هدف نظارت دقیق بر کیفیت خدمات درمانی، بهداشتی و فوریتی و اطمینان از آمادگی زیرساخت‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران انجام شد.

وی ضمن قدردانی از تعهد و تلاش بی‌وقفه کادر درمان، بر لزوم حفظ استاندارد‌های بالای خدمات تأکید کرد.