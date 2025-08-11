به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول گفت: حذف الحاقات نمای تاریخی، احیای الگوی تاریخی، نما و مرمت جامع ساباط شمشک شامل سبک‌سازی و مرمت جرز و طاق‌های تاریخی از جمله اقداماتی است که در این مرحله از مرمت در حال اجرا هستند.

حمیدرضا خادم با بیان این‌که عملیات یادشده از محل اعتبارات اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در حال اجرا است افزود: محور تاریخی مسجد دروازه تا سابط تاریخی شمشک یک مسیر ارزشمند و تاریخی در محله قلعه است که در سال‌های گذشته بر اثر فرسودگی و عدم رسیدگی دستخوش تغییرات و آسیب‌های فراوان شده است که امیدواریم با اجرای این مرحله از عملیات مرمتی، منظر تاریخی گذر، احیاء و امکان حضور گردشگران در آن فراهم شود.