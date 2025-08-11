به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ذکریا خیری در نشست تجلیل از خبرنگار صداوسیما گفت: حدود ۹ میلیارد تومان مستمری ماهانه به بیش از ۶۰۰ نفر از مستمری‌بگیران این شهرستان (شامل بازنشسته، بازمانده و ازکارافتاده)، پرداخت میشود

وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ میلیون تومان ماهانه به عنوان مقرری بیمه بیکاری، غرامت بیماری، بارداری و ... همچنین بالای دو میلیارد تومان ماهانه هزینه درمان مستقیم و غیر مستقیم به جامعه هدف خویش نیز از دیگر خدمات است.

خیری بیان کرد: از جمعیت ۸۴هزار نفری این شهرستان مجموعا تعداد ۱۴ هزار و۸۰۰ نفر به عنوان بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می‌باشند.

رئیس تامین اجتماعی اشنویه افزود:این ارقام نسبت به میانگین استانی و کشوری پایین‌تر می‌باشد و انتظار می‌رود با توجه به تنوع خدمات بیمه‌ای این سازمان برای همه آحاد جامعه در قالب گرو‌های بیمه خاص، استقبال مردم افزایش یابد.



وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی دیجیتال برازنده نام سازمان تامین اجتماعی است، افزود: هم اکنون این سازمان قریب به ۵۰ خدمت خود را در قالب خدمات غیر حضوری از طریق سامانه es.tamin.ir بدون نیاز به مراجعه حضوری به شرکای اجتماعی خویش ارائه می‌دهد.



خیری اظهار داشت:یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار توسعه پوشش بیمه‌ای در مناطق محروم بوده که این امر در این شهرستان نیز تحقق یافته است.

در پایان این مراسم از خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در اشنویه تجلیل شد.