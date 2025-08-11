به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون فنی و مهندسی ساخت راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه جاده دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به سمت سامان مسیری پرترافیک است، گفت: به همین دلیل لازم بود که این محور تعریض و دو بانده شود.

ربیعی افزود: این طرح ۱۰ کیلومتر است و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، حداکثر طی دو سال آینده باند دوم کمربندی شمال شهرکرد را تکمیل می‌شود.

به گفته وی: علاوه بر باند دوم این محور دو تقاطع نیز پیش‌بینی شده است.