رقابتهای انتخابی کشتی ساحلی برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، در زمین ساحلی فدراسیون والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات با حضور ۱۱ کشتی گیر برگزار شد که رده بندی نفرات برتر به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) ۲- علی اصغر کپچ (مازندران) ۳- محمدرضا براری (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: ۱- سینا شکوهی (البرز) ۲- ایلیار وقاری (آذربایجان شرقی) ۳- یوسف حسین پوران (خراسان رضوی)
۸۰ کیلوگرم: ۱- تورج خدایی (زنجان) ۲- ابوالفضل سعادتی (مازندران)
۹۰ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی فتوحی (تهران) ۲- مهدی زارع (تهران)