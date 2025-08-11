به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات با حضور ۱۱ کشتی گیر برگزار شد که رده بندی نفرات برتر به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) ۲- علی اصغر کپچ (مازندران) ۳- محمدرضا براری (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- سینا شکوهی (البرز) ۲- ایلیار وقاری (آذربایجان شرقی) ۳- یوسف حسین پوران (خراسان رضوی)

۸۰ کیلوگرم: ۱- تورج خدایی (زنجان) ۲- ابوالفضل سعادتی (مازندران)

۹۰ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی فتوحی (تهران) ۲- مهدی زارع (تهران)