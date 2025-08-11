به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید علی ترابی در نشست همبستگی ملی معتمدین اشنویه هدف از تشکیل این جلسه استفاده از تجربیات و خرد جمعی، شناسایی مسائل و ارایه راهکار جهت مرتفع کردن مشکلات، اولویت بندی به امور در راستای پیشرفت، توسعه و آبادانی و تقویت همدلی و همبستگی ملی عنوان کرد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونسیتی و استکبار جهانی در حملات ددمنشانه به خاک کشورمان از اهتمام شورای تامین و اداری و همکاری و تعامل مردم با نظام و دولت در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد

فرمادار اشنویه با بیان اینکه حضور مسوولین در میان مردم بویژه برگزاری نشست‌های صمیمی با معتمدین می‌تواند تأثیر بسزایی در جریان نیازمندی‌های مردمی و مدیریت اجرایی قرار گیرند، افزود: هم اکنون فرصت خطا و انحراف در طی مسیر درست وجود ندارد و باید برای رسیدن به توسعه پایدار، ایجاد امید در دل مردم و آرامش در سطح جامعه که ثبات نظام اسلامی را دارد، حرکت کرد؛ و تکریم، خدمتگزاری به مردم و توجه به منافع مردم در اولویت کاری مسئولان قرار دارد.

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات خوب دولت گفت در ۴۴ ماه گذشته بیش از ۳۶۵۰ طرح و پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف اجرایی و برای اتمام آن در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

امام جمعه نالوس در این جلسه با اشاره به آیات الهی و احادیث نبوی وحدت مسلمانان را گام مهمی در جهت شکست دشمنان عنوان کرد و گفت امروز بیش از هر چیزی به وحدت و همبستگی ملی در برابر توطئه‌های شوم دشمنان نیاز داریم.

سرهنگ رشیدی فرمانده سپاه اشنویه نیز در این نشست مردم شهرستان اشنویه بعنوان مردمی اصیل با فرهنگ، انقلابی نیز با هوشمندی و با بصیرت بالا حضوری پررنگ در عرصه‌های نظام دارند آن چیزی که در جریان تجاوزات اخیر دشمنان شاهد همدلی مردم بودیم.

در این نشست تعدادی از روحانیون و معتمدین شهرستان به بیان مشکلات و ارائه راهکار‌های سازنده پیرامون توسعه شهرستان و توجه به مطالبات مردم پرداختند.