سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی کرمان گفت: مرمت اصولی و تغییر کاربری عمارت تاریخی موسی خانی به منظور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه، از اولویتهای اداره کل میراثفرهنگی کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی نیکرو امروز با حضور نمایندگان بخش خصوصی ، از خانه تاریخی عمارت موسیخانی در شهربابک بازدید و روند مرمت این بنای تاریخی را بررسی کرد .
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان افزود: مرحله اول این طرح به عنوان واحد پذیرایی به بهرهبرداری رسیده است و در حال حاضر مرحله دوم، شامل ایجاد بخش اقامتی در این عمارت تاریخی، در دست اجرا و آمادهسازی است که به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
وی گفت : همکاری بخش خصوصی در این طرح ، نقش مهمی در تسریع روند مرمت و بهرهبرداری از این مجموعه تاریخی ایفا کرده است و امیدواریم این اقدام بتواند به جذب گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان شهربابک کمک کند.
نیکرو افزود : این طرح در راستای حفظ و احیای میراثفرهنگی و افزایش ظرفیتهای گردشگری استان کرمان با همکاری خوب شرکتهای صنعتی و معدنی در حال انجام و به صورت مستمر تا حصول نتیجه که افزایش ظرفیت شهربابک در بخش تاسیسات گردشگری است، پیگیری میشود.
بنای عظیم عمارت موسی خانی از جمله بناهای دوران قاجار است که در سال 1265-1270 هجری قمری توسط موسی خان پسر شیخ الملک ساخته شده است. زیربنای این عمارت 2300 مترمربع و باغ وسیع آن حدود 5200 مترمربع وسعت دارد . این بنای تاریخی از جمله ابنیه مسکونی اعیانی و حاکم نشین شهر بابک است.