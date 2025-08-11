قطعی‌های مکرر برق، کاهش تولید، گرانی مواد اولیه و سوخت و کاهش کیفیت خاک تولید سفال و سرامیک را در شهر جهانی سفال با چالش مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اتحادیه سفال و سرامیک لالجین گفت: این مشکلات موجب شده است میزان تولید، فروش و صاردات کاهش پیدا کند و کاهش درآمد مردم هم باعث کاهش استقبال از بازار سفال و سرامیک شده است.

مهدی کشوری افزود: در شهر جهانی سفال لالجین هزار و ۳۰۰ کارگاه در رشته سفالگری و نقاشی روی سفال و سرامیک با ۵ هزار نفر نیروی کار مشغول به کار هستند و محصولاتشان را در ۳۰۰ فروشگاه به فروش می‌رسانند.