به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رحمت حاجی‌زاده در جلسه هم‌اندیشی با مالکان مجاری عرضه سوخت اظهار کرد: براساس مصوبه وزارت کشور، مرز رسمی تمرچین پیرانشهر برای چهارمین سال متوالی به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های رسمی تردد زائران اربعین حسینی تعیین شده است. براین اساس و با هماهنگی استانداری آذربایجان غربی و دستگاه‌های ذیربط، تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین زیرساخت‌ها و سوخت‌رسانی مطلوب به اتوبوس‌ها و خودرو‌های زائران انجام شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش صادقانه جایگاه‌داران جنوب آذربایجان غربی در ارائه خدمات سوخت‌رسانی، بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد و افزود: مالکان جایگاه‌ها موظفند با حضور مستمر در محل، نظارت بر فعالیت‌ها، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، نظافت عمومی و نمازخانه‌ها و نیز ترغیب شهروندان به استفاده از کارت هوشمند سوخت را در اولویت قرار دهند.

مدیر منطقه میاندوآب از بسیج کامل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ذخیره‌سازی مناسب فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت اتوبوس‌های عبوری خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با همت کارکنان، رؤسای نواحی و جایگاه‌داران، امسال نیز میزبانی شایسته‌ای از زائران امام حسین (ع) رقم بخورد.

به گفته حاجی‌زاده، یک جایگاه سیار در مرز رسمی تمرچین راه‌اندازی شده است. در حال حاضر ۱۰۷ جایگاه عرضه سوخت و سه باب نمازخانه بین‌راهی تحت پوشش این منطقه، به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند و کارشناسان بر نحوه عملکرد آنها نظارت کامل دارند.

در پایان این جلسه، جمعی از جایگاه‌داران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و تصمیمات لازم با حضور مدیر منطقه، معاون بازرگانی و مسئولان واحد‌های فنی، عملیاتی، حراست و اچ‌اس‌ائی اتخاذ شد.