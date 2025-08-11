پخش زنده
امروز: -
مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشورمان از ۱۳ شهریور به میزبانی شیراز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه سازمان لیگ برای این مسابقات آمده است: با عنایت به بررسیهای انجام شده و پیشنهاد اکثریت هیئتهای استانی، زمان برگزاری مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور به تعویق افتاد و از ۱۳ شهریور به میزبانی استان فارس در شیراز برگزار میشود.
این تصمیم در راستای فراهم کردن شرایط مطلوبتر برای شرکت کنندگان و به منظور ارتقاء سطح کیفی و سازماندهی بهتر مسابقات اتخاذ شده است. همچنین با هماهنگی صورت پذیرفته محل اسکان تیمها با هدف کاهش هزینههای اسکان، رفت و آمد و همچنین ایجاد رفاه بیشتر برای تیمهای شرکت کننده در نزدیکی سالن مسابقات (هتل المپیک و خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) با شرایط ویژه و امکانات مناسب فراهم شده است.
پیش از این سازمان لیگ، زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران کشور را ۲۵ مرداد اعلام کرده بود که به ۱۳ شهریور تغییر کرد.