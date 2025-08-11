پخش زنده
دختران رزمیکار قمی با کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۱ برنز در مسابقات کشوری پاهویوت تیم ملی درخشان ظاهر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، غزل نامجو در وزن ۳۳ کیلوگرم و عسل نامجو در وزن ۴۵ کیلوگرم رده نونهالان این رقابت ها، به مدال طلا دست یافتند و حلما حاجیان در وزن ۳۰ کیلوگرم و سارینا جمشیدی در وزن ۳۹ کیلوگرم مدال نقره گرفتند.
در نوجوانان، کوثر بیگدلی در وزن ۵۴ کیلوگرم و زینب زمانی در وزن ۷۱ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و هستی احمدی در ۵۱ کیلوگرم نقره گرفت.
در جوانان، آرزو بزرگی در ۴۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت و در بزرگسالان، معصومه تلخابی در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم و پریا ملکیان در وزن ۷۵ کیلوگرم هر دو صاحب نشان طلا شدند.
مربی و سرپرست تیم اعزامی، خانمها یوسف زاده و البنا بودند.
مسابقات انتخابی تیم ملی پاهویوت با حضور ۴۰۰ شرکتکننده از ۲۰ استان در اصفهان برگزار شد.