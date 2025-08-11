رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اجرای طرح‌های ملی تحت اختیار را در اولویت قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد آقاجانلو در جلسه پایش شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: با توجه به روند مطلوب توزیع سود طی امسال نسبت به سال‌های گذشته در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این شرکت بر روی اجرای طرح‌های اصلی تمرکز بیشتر داشته باشد.

وی ادامه داد: طرح‌های ملی از قبیل مس جانجا، فولاد کردستان، استیل کرد و سیکل ترکیبی نیروگاه سمنان از جمله طرح‌های مهم است که با توجه به اهمیت بالای آنها در توسعه، باید مورد توجه بیشتر و تکمیل آنها در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در این نشست با اشاره به اینکه ۹۲ درصد شرکت‌های این مجموعه بورسی هستند، تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده شفافیت عملکرد این شرکت هاست.

اردشیر سعدمحمدی افزود: روند افزایش سرمایه در شرکت مذکور از سال ۹۵ صعودی بوده و از ۳۱ هزار میلیارد ریال به ۴۴۵ هزار میلیارد ریال در بهمن ۱۴۰۳ افزایش یافت.

وی با بیان اینکه روند حفاری‌های اکتشافی در هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات افزایشی بوده است، گفت: مجموعه حفاری‌های اکتشافی این شرکت (صبانور، جانجا، پایا و یاقوت نازیل، تجلی و یاقوت مبارکه) از ۹۰ هزار متر در سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۳۱ هزار متر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات افزود: مجموع حفاری‌های اکتشاف شده طی سال‌های مذکور (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) حدود ۳۲۱ هزار متر بوده است. میزان ذخایر اکتشاف شده با همکاری شرکت صبانور نیز از حدود ۵۲ میلیون در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۹۸ میلیون تن (ارزش برجا: ۹۰۰ میلیون دلار) رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح مس جانجا با انجام ۲۱ میلیون تن عملیات معدنی، اوایل سال آینده به ماده معدنی می‌رسد. قطعات اصلی کارخانه تولید کنسانتره، ثبت سفارش شده و اکنون بیش از ۲۴ درصد پیشرفت دارد همچنین در طرح استیل کورد (تولید تسمه نوار نقاله)، خرید تجهیزات انجام شده و پیشرفت این طرح به ۱۷.۵ درصد رسیده است.