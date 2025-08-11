به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه از مجمع هزار و ۱۵۰ شهیده زن در کشور ۵۶۶ شهیده متعلق به کردستان است، گفت: زنان کشور ما پرورش یافته مکتب فاطمه زهرا (س) هستند و راه شهدا را با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف ادامه می دهند.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به تجاور رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: در این جنگ ترکیبی ایران اسلامی با رهبر‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، اتحاد و انسجام مردمی در اوج اقتدار ایستاد و ضعف و ناتوانی رژیم صهیونی را به جهانیان نشان داد.

وی با بیان اینکه ما امروز از قدرتمند‌ترین موشک‌ها و پهپاد‌ها برخورداریم افزود: ایران السلامی هیچگاه تسلیم نظام سلطه نخواهد شد.

سرهنگ میر آقایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج هم با گرامیداشت یاد و خاطره زنان شهیده پیشمرگ مسلمان کرد، برمعرفی چهره‌های ایثار و پیوند زنان شهید و مادران مقاومت و نیز تقویت هویت زنان مسلمان با محوریت اسلام ناب محمدی تاکید کرد.

بانوان حاضر دراین مراسم هم بر پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب تاکید کردند.