پیش اجلاسیه سه زن شهید پیشمرگ مسلمان کرد، یادواره ۱۸۳ شهیده زن شهرستان سنندج امروز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه از مجمع هزار و ۱۵۰ شهیده زن در کشور ۵۶۶ شهیده متعلق به کردستان است، گفت: زنان کشور ما پرورش یافته مکتب فاطمه زهرا (س) هستند و راه شهدا را با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نقش آفرینی در عرصههای مختلف ادامه می دهند.
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به تجاور رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: در این جنگ ترکیبی ایران اسلامی با رهبرهای حکیمانه مقام معظم رهبری، اتحاد و انسجام مردمی در اوج اقتدار ایستاد و ضعف و ناتوانی رژیم صهیونی را به جهانیان نشان داد.
وی با بیان اینکه ما امروز از قدرتمندترین موشکها و پهپادها برخورداریم افزود: ایران السلامی هیچگاه تسلیم نظام سلطه نخواهد شد.
سرهنگ میر آقایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج هم با گرامیداشت یاد و خاطره زنان شهیده پیشمرگ مسلمان کرد، برمعرفی چهرههای ایثار و پیوند زنان شهید و مادران مقاومت و نیز تقویت هویت زنان مسلمان با محوریت اسلام ناب محمدی تاکید کرد.
بانوان حاضر دراین مراسم هم بر پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب تاکید کردند.