به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اهمیت و جایگاه پیاده روی اربعین حسینی، گفت: در راستای ترویج این فرهنگ مقدس و ثبت اقدامات و تلاش‌های جهادی انجام شده از سوی خادمان، اداره کل تبلیغات اسلامی همدان اقدام به راه‌اندازی پویش محله اربعینی کرده است.

رضا ویسی افزود: این پویش با هدف روایت تجربه‌ها و سوژه‌های اربعینی از خادمان محلات و مواکب استان همدان راه‌اندازی شده است و به دنبال آن هستیم تا حال‌وهوای خدمت در ایام اربعین حسینی را از زبان خود مردم و فعالان فرهنگی ثبت کنیم.

او به تشریح نحوه ارسال و دسته بندی موضوعات پرداخت و تأکید کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثارشان را در قالب‌های متنوعی از جمله مصاحبه، گزارش، عکس، فیلم و پادکست ارائه کنند.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه هدف از این پویش ایجاد تنوع و پوشش همه شکل‌های روایتگری است، تصریح کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به آیدی ایتا @nehzat_hmd یا به شماره‌های ۰۹۹۱۵۹۸۶۳۰۴ و ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۲ ارسال کنند.

ویسی با دعوت از همه مردم و زائران اربعین حسینی برای شرکت در این پویش، تأکید کرد: به پنج اثر برتر کمک‌هزینه سفر زیارتی کربلای معلی اهدا خواهد شد و همچنین ۵۰ هدیه تحفه بهشت نیز برای آثار منتخب در نظر گرفته‌ایم.

او گفت: آخرین مهلت ارسال آثار دهم شهریورماه است و امیدواریم علاقه‌مندان فرصت را از دست ندهند و در این حرکت معنوی حضور پیدا کنند.