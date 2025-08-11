ورزشگاه تختی در حال آمادهسازی برای دیدارهای لیگ برتر تیم خیبر
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت: ورزشگاه تختی خرم آباد در حال آمادهسازی برای میزبانی دیدارهای لیگ برتر تیم خیبر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سمانه حسن پور در بازدید از ورزشگاه تختی خرم آباد با اشاره به برآورد اولیه برای بهسازی و اجرای حداقل استانداردهای سازمان لیگ افزود:دو قرارداد به ارزش مجموع ۹۰ میلیارد تومان منعقد شده که تاکنون ۳۴ میلیارد تومان از محل منابع استانی تأمین شده و ۲۰ میلیارد تومان آن نیز بهصورت نقدی به خزانه واریز شده تا اداره کل ورزش و جوانان به پیمانکار تحویل دهد.
وی بیان کرد:با وزارت ورزش و جوانان مکاتبه کردهایم تا برای تأمین مابقی اعتبارات همکاری کنند تا ورزشگاه تختی در موعد مقرر آماده و میزبان شایستهای برای مسابقات لیگ برتر باشد.