با اشاره به برآورد اولیه برای بهسازی و اجرای حداقل استانداردهای سازمان لیگ افزود:دو قرارداد به ارزش مجموع ۹۰ میلیارد تومان منعقد شده که تاکنون ۳۴ میلیارد تومان از محل منابع استانی تأمین شده و ۲۰ میلیارد تومان آن نیز به‌صورت نقدی به خزانه واریز شده تا اداره‌ کل ورزش و جوانان به پیمانکار تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سمانه حسن پور در بازدید از ورزشگاه تختی خرم آباد