تخریب ساختمان اداری سابق اداره‌کل زندان‌ها و دادگاه انقلاب و طرح رهاسازی محوطه کاروانسرای شاه عباسی سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرماندار سمنان گفت: تا نیمه اول شهریور تخریب این ساختمان ها به پایان میرسد و با عقد قرار داد با پیمانکار بخشی از این مجموعه بعنوان مرکز فرهنگی و تاریخی تا پایان امسال مورد استفاده مردم قرار گیرد.

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری استان هم گفت: کاروانسرای شاه عباسی سمنان، واقع در مرکز شهر تاریخی سمنان و یکی از ۹۹۹ کاروانسرای ساخته شده در دوران شاه عباس صفوی در این شهر است.

اخلاقی افزود: این بنای تاریخی به مدت ۴۰ سال و تا خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان زندان استفاده می‌شد.

قرار است در این مجموعه تاریخی بازراچه خرید، مرکز اجرای موسیقی سنتی و مرکز تفریحی ایجاد شود.