به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در بازدید از خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی تمرچین گفت: این پایانه مرزی یک ویژگی خاص دارد و آن اینکه از کشور‌های مختلفی مثل ترکیه، آذربایجان، روسیه و گرجستان محبان اهل بیت علیهم السلام از این مرز تردد می‌کنند تا در همایش عظیم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) شرکت کنند.

ناصر عتباتی و همراهان با حضور در گمرگ تمرچین نحوه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را بررسی و از گیت‌های ورود و خروج مسافر دیدن کردند و سپس از موکب‌های خدمات رسان به زائران بازدید کردند و در برخی موکب‌ها با زائران و کارکنان مواکب به گفت‌و‌گو پرداختند.

عتباتی ، همچنین در مواکب اهل سنت پیرانشهرحاضر و مورد استقبال و پذیرایی مردم شریف و موکب داران شدند.

مسئولان قضایی و اجرایی استان همچنین با گذشتن از دروازه عبور زائران از موکب‌های خدمت رسانی اقلیم کردستان در آن طرف درب‌های خروج دیدن کردند.

رئیس کل دادگستری استان، در حاشیه این بازدید گفت: در سایه عنایات الهی و توجهات اهل بیت علیهم السلام هماهنگی و انسجام بی نظیری در بین مسئولان اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی ایجاد شده و کار خدمت رسانی به زائران حسینی با نظم و ترتیب خاصی در پایانه مرزی تمرچین در حال انجام است.

عتباتی افزود: آنچه که مشاهده شد زوار حضرت سید الشهدا(ع) در امنیت و آرامش کامل و با طیب خاطر سفر معنوی خود را از مرز تمرچین آغاز می‌کنند و کار‌های پذیرش، کنترل گذرنامه و عبور آنها در سریعترین زمان ممکن و بدون معطلی انجام می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مجموعه قضایی استان و شهرستان هم درکنار دیگر مسئولان هستند و بستر خوبی برای خدمت رسانی به زوار فراهم شده است.