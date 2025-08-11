رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: مواکب حسینی تا آخر مرداد در شلمچه به زائران در مسیر بازگشت خدمت رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت الاسلام سید محمود موسوی افزود: هم اکنون ظرفیت اسکان ۱۵ تا ۱۸ هزار زائر در مواکب و موقعیت‌های شهرستان‌ها در شلمچه فراهم است و زائران می‌توانند تا رفع خستگی هنگام بازگشت از مراسم اربعین در آنها استراحت کنند.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تعداد موکب اربعین از ۲۵ صفر در مسیر رفت کاهش خواهد یافت، اما در مسیر بازگشت خدمت رسانی به زائران به طور شبانه روز ادامه دارد.

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان ادامه داد: هیچ مشکلی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در سه وعده غذایی در شلمچه وجود ندارد و آب، یخ و گاز به صورت رایگان در اختیار موکب داران قرار می‌گیرد.