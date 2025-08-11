پخش زنده
درنشستی راهکارهای هماهنگی طرحهای توسعه فیبرنوری مخابرات منطقه آذربایجانغربی و نهضت آسفالت شهرداری ارومیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست هماندیشی و هماهنگی مخابرات منطقه آذربایجانغربی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه با هدف جلوگیری از تداخل برنامههای توسعه مخابرات منطقه آذربایجانغربی و طرح نهضت آسفالت شهرداری ارومیه برگزار شد.
در این نشست برقی بازرس مخابرات منطقه آذربایجانغربی نسبت به لزوم هماهنگی کامل پیمانکاران مخابراتی با طرح نهضت آسفالت شهرداری جهت جلوگیری از ورود خسارت به مناطق تازه آسفالت شده تاکید کرد.
سیدوحید بدرمیران، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه نیز در این نشست از همراهی و همکاری مخابرات در هوشمندسازی شهر ارومیه تقدیر کرد.
اکبر جعفری رئیس اداره طراح و نظارت مخابرات منطقه آذربایجان غربی و محمد آقایارلو سرپرست اداره روابط عمومی نیز در این نشست حضور داشتند.